Baseball L’Estra Siena da applausi | superato il Drk Capannori Domenica delicata sfida esterna al Phoenix Grosseto

L’Estra Siena Bsc ha ottenuto una vittoria significativa contro il Drk Capannori, con il punteggio di 15-5 al settimo inning, in una partita che si è svolta allo stadio Scialoja e durata circa due ore e quarantacinque minuti. La gara si è conclusa con il team di casa che ha dominato sotto ogni aspetto, regalando un risultato che ha suscitato applausi tra il pubblico presente. Domenica prossima, la squadra sarà impegnata in trasferta contro il Phoenix Grosseto.

L’Estra Siena Bsc ha superato, con autorità, il Drk Capannori, imponendosi 15-5 al 7° inning allo Scialoja, dopo 2 ore e 45 minuti di gioco, al termine di una gara completa sotto ogni punto di vista. I bianconeri, privi di Paul Castillejos, assente per impegni familiari, e dell’under 18 Tommaso Bambagioni, infortunato, ha lasciato inizialmente a riposo Dario Osti (impiegato in prima base anziché sul monte di lancio), trovando però risposte importanti dalle seconde linee. Sul monte, il partente under 18, Jarol Guzman Lopez, ha offerto una prestazione solida e di qualità, con 6 strikeout in 3.2 riprese lanciate. A rilevarlo Alejandro Fernandez Matos (1.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Baseball. L’Estra Siena da applausi: superato il Drk Capannori. Domenica delicata sfida esterna al Phoenix Grosseto Notizie correlate Baseball. Estra Siena Bsc: seconda uscita stagionale. A Montefiascone sfida al Cali Roma XIIILe emozioni regalate dall’Italia al World Baseball Classic stanno facendo vivere giorni speciali a tutti gli appassionati di baseball. Baseball. L’Estra Siena Bsc oggi al Memorial ‘Andrea Bologna’L’Estra Siena Bsc parteciperà oggi alla quarta edizione del Memorial Andrea Bologna, in programma a Montefiascone, Viterbo, un appuntamento ormai... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Estra Siena Baseball batte Capannori 15-5; Baseball. Estra Siena Bsc si prende il derby contro Monteriggioni. La vittoria arriva per manifesta superiorità; Il Bsc Arezzo al debutto nella serie B di baseball; Baseball. L’Estra Siena affronta il Drk Capannori allo ‘Scialoja’. Estra Siena Baseball batte Capannori 15-5L’Estra Siena Baseball Softball Club supera con autorità il DRK Capannori imponendosi 15-5 al 7° inning allo Scialoja, dopo 2 ore e 45 minuti di gioco, al termine di una gara completa sotto ogni punto ... sienafree.it Baseball. Estra Siena Bsc si prende il derby contro Monteriggioni. La vittoria arriva per manifesta superioritàPrima soffre, poi domina. Alla fine vince per manifesta superiorità. L’Estra Siena Bsc si prende il derby con Monteriggioni ... sport.quotidiano.net Siena News. . Il Teatro Nazionale di Firenze ha ospitato oggi l’ottava edizione del Premio giornalistico “Estra per lo Sport: l’energia delle buone notizie”, promosso da Estra in collaborazione con l’Unione Stampa Sportiva Italiana e SG Plus. Coinvolti cinque gli - facebook.com facebook Ieri allo Scialoja l’Estra Siena Baseball Softball Club si impone 15-5 (7°) sul DRK Capannori e resta imbattuta. Prossima: sfida al vertice a Grosseto. #Siena #Baseball #SerieC #EstraSpa #ValtramignaFoods Dettagli sul match: x.com