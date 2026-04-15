Baseball Estra Siena Bsc si prende il derby contro Monteriggioni La vittoria arriva per manifesta superiorità

L’Estra Siena Bsc ha vinto il derby contro Monteriggioni con un punteggio di 18-6, chiudendo l’incontro al settimo inning. Dopo un inizio difficile, la squadra ha preso il controllo del gioco e ha mostrato una netta superiorità rispetto agli avversari. La partita si è conclusa con la vittoria per manifesta superiorità, confermando la forza del lineup bianconero.

Prima soffre, poi domina. Alla fine vince per manifesta superiorità. L’ Estra Siena Bsc si prende il derby con Monteriggioni con un perentorio 18-6, chiuso al 7° inning, al termine di una partita che, dopo un avvio complicato, certifica carattere e profondità del lineup bianconero. L’inizio è tutto di marca Monteriggioni. Osti fatica a trovare la zona e il lineup di casa ne approfitta subito: basi ball, corridori in serie e il 4-0 già alla prima ripresa. La sfida sembra indirizzata. Il Siena resta però lucido e non si disunisce. Nel secondo inning costruisce un attacco lungo e produttivo, riempie le basi e rientra in partita con continuità grazie a German De Jesus e Dube Alvarez.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Baseball. Estra Siena Bsc si prende il derby contro Monteriggioni. La vittoria arriva per manifesta superiorità Leggi anche: Baseball. L’Estra Siena Bsc può riabbracciare il 2002 Mancini Baseball. L’Estra Siena Bsc oggi al Memorial ‘Andrea Bologna’L’Estra Siena Bsc parteciperà oggi alla quarta edizione del Memorial Andrea Bologna, in programma a Montefiascone, Viterbo, un appuntamento ormai...