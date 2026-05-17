Barone | Salerno ha 170 milioni di debito tasse fino al 2044

Il Comune di Salerno si trova a dover affrontare un debito di circa 170 milioni di euro, con tasse che resteranno in vigore almeno fino al 2044. Nonostante questa situazione, sono stati spesi ingenti fondi in eventi pubblici e iniziative varie. Il debito accumulato e la durata delle imposte sollevano interrogativi sulla sostenibilità economica e sulle scelte di bilancio dell’amministrazione comunale. La questione riguarda direttamente le tasche dei cittadini e la gestione delle risorse pubbliche nel lungo termine.

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