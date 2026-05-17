Barone | Salerno ha 170 milioni di debito tasse fino al 2044
Il Comune di Salerno si trova a dover affrontare un debito di circa 170 milioni di euro, con tasse che resteranno in vigore almeno fino al 2044. Nonostante questa situazione, sono stati spesi ingenti fondi in eventi pubblici e iniziative varie. Il debito accumulato e la durata delle imposte sollevano interrogativi sulla sostenibilità economica e sulle scelte di bilancio dell’amministrazione comunale. La questione riguarda direttamente le tasche dei cittadini e la gestione delle risorse pubbliche nel lungo termine.
? Domande chiave Come influenzeranno queste tasse le tasche dei salernitani fino al 2044?. Perché il Comune ha speso cifre ingenti in eventi nonostante il debito?. Chi pagherà per coprire lo scostamento di 8 milioni di euro?. Quali servizi essenziali rischiano il taglio per rientrare dal Patto Salva Città?.? In Breve Disavanzo di 169.967.402 euro emerso dal rendiconto relativo all'anno 2021.. Scostamento di 8 milioni di euro rispetto agli obiettivi di recupero del 2023.. Aumento addizionale IRPEF e tariffe servizi dal 2023 per coprire il Patto Salva Città.. Critica ai 100mila euro per fuochi d'artificio di San Matteo e concerti costosi.. La... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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“William ha un patrimonio 1 miliardo e 90 milioni di euro. Le ultime tasse pagate ammontano a 8 milioni, è uno dei Paperoni”: il Times fa i conti in tasca al principeWilliam è un uomo d’oro, non solo per la corona che lo aspetta, ma anche grazie al suo patrimonio e alle tasse che ci paga sopra.