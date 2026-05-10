Race for The Cure 2026 marea umana a Roma per la lotta al tumore al seno
A Roma si è svolta l'edizione 2026 della Race for The Cure, organizzata da Komen Italia, con migliaia di partecipanti che hanno preso parte alla maratona. L'evento ha avuto come obiettivo la promozione della prevenzione e della ricerca contro il tumore al seno, coinvolgendo persone di diverse età. La manifestazione si è svolta lungo le strade della città, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e delle cure.
Hanno risposto in migliaia all’appello di Komen Italia a Roma per l’edizione 2026 della Race for The Cure, una maratona a sostegno della prevenzione per la salute femminile per la cura e per la ricerca. Ampio il parterre di personalità presenti alla partenza in piazza Bocca della Verità con il sindaco Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, la figlia del presidente della Repubblica Laura Mattarella e la sottosegretaria alla Salute Isabella Rauti. Madrine di eccezione Rosanna Banfi e Maria Grazia Cucinotta. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it
Partita la Race for the cure a Roma, in 200mila per la lotta al tumore del seno
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