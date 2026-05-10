Race for The Cure 2026 marea umana a Roma per la lotta al tumore al seno

A Roma si è svolta l'edizione 2026 della Race for The Cure, organizzata da Komen Italia, con migliaia di partecipanti che hanno preso parte alla maratona. L'evento ha avuto come obiettivo la promozione della prevenzione e della ricerca contro il tumore al seno, coinvolgendo persone di diverse età. La manifestazione si è svolta lungo le strade della città, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e delle cure.

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