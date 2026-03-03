Controlli nelle zone della movida a Bari irregolarità per due locali | scattano le sanzioni

Durante controlli nelle zone della movida a Bari, la Polizia Locale ha verificato due locali dedicati allo svago serale e ha riscontrato irregolarità. Di conseguenza, sono state applicate sanzioni e l’autorizzazione di queste attività di pubblico intrattenimento è stata revocata. Le operazioni sono state condotte per garantire il rispetto delle normative vigenti nelle aree di ritrovo notturno.

La Polizia Locale ha revocato l'autorizzazione di attività di pubblico intrattenimento per due attività, a seguito di controlli nelle varie strutture dedicate allo svago serale in alcune zone di Bari. In particolare, a seguito di controlli effettuati domenica 2 marzo dalla Locale e dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, è stata rilevata, per un'attività, l’assenza delle condizioni generali di sicurezza che avevano consentito il rilascio del titolo autorizzativo. Lo stato interno ed esterno dei luoghi, infatti, non corrispondeva a quanto comunicato negli atti. Nel secondo caso, invece, il provvedimento riguarda una struttura già autorizzata allo svolgimento di pubblico intrattenimento danzante sia in area interna sia in area esterna. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Controlli sulla sicurezza nei locali, irregolarità e sanzioni nella zona della movidaProsegue l’attività di controllo delle forze dell’ordine nei locali di pubblico spettacolo e dei pubblici esercizi su tutto il territorio provinciale.

Controlli nelle zone della 'movida' napoletana: chiusure e sanzioni, dal Centro Storico a FuorigrottaL’Unità operativa Avvocata ha coordinato le ispezioni in via San Sebastiano, vico San Giovanni Maggiore e via De Marinis.

