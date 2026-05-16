Controlli nelle piazze del centro di Bari | spaccio di droga 4 arresti Preso anche rapinatore di monopattino
Nelle ultime ore, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli nelle piazze principali del centro di Bari, portando all’arresto di cinque persone. Quattro di loro sono stati fermati per sospetto spaccio di droga, mentre un’altra è stata catturata per aver rapinato un monopattino. Le operazioni si sono concentrate in piazza Umberto e in piazza Moro, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nella zona. Nessuna informazione è stata fornita sulle identità delle persone coinvolte o sulle eventuali accuse precise.
Cinque persone sono state arrestate a Bari nel corso di controlli effettuati dalle Forze dell'Ordine in piazza Umberto e in piazza Moro. L'attività, che rientrava nei servizi straordinari interforze ‘Alto Impatto’ disposti dal questore Annino Gargano, ha visto impegnati personale della Polizia di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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