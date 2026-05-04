Nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno effettuato un'operazione nelle piazze principali della città, coinvolgendo unità specializzate. Durante i controlli, sono stati identificati 47 pregiudicati e sono stati arrestati due soggetti. L'intervento si è concentrato nelle aree di piazza Umberto e piazza Moro, dove sono stati perquisiti vari luoghi e persone. L'operazione ha portato anche al sequestro di alcuni oggetti ritenuti sospetti.

? Cosa scoprirai Chi sono i 47 pregiudicati identificati durante i controlli?. Come hanno operato le unità speciali nelle piazze Umberto e Moro?. Cosa è stato trovato dai reparti cinofili durante il raid?. Perché è stato emesso un ordine di espulsione immediata?.? In Breve Controlli nelle piazze Umberto e Moro hanno coinvolto 105 persone identificate.. Tra i fermati risultano 47 soggetti con precedenti penali registrati.. Un cittadino straniero irregolare è stato condotto al centro di permanenza.. Operazione coordinata dal Questore Annino Gargano con unità specializzate e cinofili.. Giovedì scorso, le forze dell’ordine hanno sferrato un colpo decisivo allo spaccio e al degrado nelle piazze Umberto e Moro di Bari con un operativo straordinario ad alto impatto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, raid interforze nelle piazze: 2 arrestati e 47 pregiudicati

BARI, COLPO AL CLAN STRISCIUGLIO: 12 ARRESTI. RITI DI AFFILIAZIONE, SUMMIT DI MAFIA E DROGA

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