Reggiana batte Napoli 91-80 | Barford e Caupain trascinano i biancorossi

La Reggiana ha ottenuto una vittoria contro il Napoli con il punteggio di 91-80. I giocatori che si sono distinti sono stati Barford e Caupain, protagonisti della serata. Durante l'incontro, Caupain ha saputo cambiare l’andamento della partita in momenti chiave, mentre le fasi più intense sono state decise da alcuni spostamenti fisici tra le squadre. La partita si è svolta senza esclusioni di colpi e con diverse svolte decisive negli ultimi minuti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Caupain a trasformare una serata quasi nera?. Chi ha deciso la partita nei momenti di massima tensione fisica?. Perché la strategia di Priftis ha superato la resistenza di Repesa?. Quali sono le conseguenze di questa vittoria sulla classifica attuale?.? In Breve Rossato segna 15 punti e ottiene 7 falli subiti dagli avversari.. Echenique e Thor contribuiscono con 12 punti ciascuno nell'area.. Woldetensae e Williams aggiungono rispettivamente 9 e 9 punti al totale.. Priftis ottiene valutazione 8 per la gestione tattica del gruppo.. La Pallacanestro Reggiana batte Napoli per 91 a 80 in casa, confermando la propria solidità nel girone di ritorno con una prestazione che coinvolge ogni protagonista del campo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggiana batte Napoli 91-80: Barford e Caupain trascinano i biancorossi Notizie correlate Reggio trionfa su Cremona: Caupain e Echenique trascinano i biancorossiLa Pallacanestro Reggiana ha ritrovato il sorriso tra le mura del Pala Bigi, superando la Vanoli Cremona con un netto 96-78. Una Hotels Napoli 91-80: Reggio soffre ma vince ancora. Sugli scudi Rossato e CaupainReggio Emilia, 3 maggio 2026 – Al termine di un match non certo facile, dove soffre per tre quarti prima di riuscire a venire a capo delle mosse... Aggiornamenti e dibattiti Una Hotels Reggio Emilia – Guerri Napoli 91-80: le pagelleREGGIO EMILIA – Seconda gara interna per la Pallacanestro Reggiana che vince ancora, mantenendosi la formazione migliore del girone di ritorno. Ecco le pagelle dei biancorossi. 0 Jaylen Barford (16 pu ... reggionline.com Una Hotels Napoli 91-80: Reggio soffre ma vince ancora. Sugli scudi Rossato e CaupainIl successo garantisce ai biancorossi il sesto posto nella griglia playoff. Qualche speranza per il quinto ... msn.com