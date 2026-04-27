Rossato zero punti ma è tra i migliori in campo Barford Caupain e Uglietti sono dei bombardieri

Durante l'ultima partita, il giocatore ha messo a segno 23 punti in 29 minuti, con un buon rendimento sia dalla distanza che dal tiro interno. Nonostante abbia terminato senza punti, il suo contributo sul campo è stato comunque rilevante. Tra i compagni, Barford, Caupain e Uglietti si sono distinti come veri e propri bombardieri, dimostrando grande capacità offensiva. Rossato, invece, non è riuscito a segnare, ma si è comunque distinto tra i migliori in campo.

Jaylen BARFORD (29 minuti, 59 da 2, 47 da 3, 12 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 1 assist, 1stoppata, 23 punti) Partita totale del funambolo biancorosso. È lui a scavare il solco nei primi tre quarti e a mettere alle corde Tortona. Mette poi la tripla che chiude il discorso differenza canestri. Voto 8. Jokhow Panom THOR (26 minuti, 11 da 2, 15 da 3, 22 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 recuperate, 7 punti) Parte col piglio del dominatore, poi si spegne un po’, restando comunque sempre utile. Voto 6. Riccardo ROSSATO (16 minuti, 02 da 2, 01 da 3, 01 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 4 assist, 1 stoppata, 0 punti) Si può essere tra i migliori in campo con 0 punti e appena 3 tiri tentati? Se ti chiami Riccardo Rossato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rossato, zero punti ma è tra i migliori in campo. Barford, Caupain e Uglietti sono dei bombardieri Notizie correlate Reggio Emilia supera Venezia nel finale grazie a Caupain e BarfordLa sfida tra rey er venezia e reggio emilia al taliercio si è chiusa con una vittoria degli ospiti per 81-79, una contesa decisa da una gara... Blitz della Una Hotels Reggio Emilia contro Venezia grazie al trio Caupain-Barford-ThorReggio Emilia, 15 febbraio 2026 – Splendido blitz, con brivido finale quando il match sembrava definitivamente chiuso a suo favore, per la Una Hotels... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Il diabolico Rossato è ovunque: da spellarsi le mani; Una Hotels Reggio Emilia – Bertram Tortona 88-69: le pagelle dei biancorossi; AQUILA BASKET * LA UNA HOTELS REGGIO EMILIA VINCE ALLA BTS ARENA 82-90; Una possente Reggio Emilia fa a pezzi la Bertram Derthona. Rossato, zero punti ma è tra i migliori in campo. Barford, Caupain e Uglietti sono dei bombardieriRiccardo ROSSATO (16 minuti, 0/2 da 2, 0/1 da 3, 0/1 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 4 assist, 1 stoppata, 0 punti) Si può essere tra i migliori in campo con 0 punti e appena 3 tiri ... ilrestodelcarlino.it Villa Trovatore Rossato | Cervignano del Friuli - facebook.com facebook