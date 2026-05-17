Barchini per ripulire il naviglio scatta la protesta degli ambientalisti
Sul Naviglio Pavese, nel tratto che passa attraverso Rozzano, sono stati utilizzati barchini per eseguire operazioni di pulizia e drenaggio delle alghe. Questa attività ha suscitato la reazione di gruppi ambientalisti, che hanno organizzato una protesta. La questione riguarda il metodo di intervento adottato per la manutenzione del corso d’acqua e le modalità di gestione delle alghe presenti nel tratto interessato. La discussione si concentra sulle azioni intraprese per mantenere il naviglio pulito e sicuro.
Barchini in azione sul Naviglio Pavese, protestano gli ambientalisti. Prosegue il dibattito sugli interventi di pulizia e drenaggio delle alghe lungo il Naviglio Pavese, nel tratto che attraversa Rozzano. Nei giorni scorsi alcuni barchini sono entrati in azione sottocosta per effettuare lavori di manutenzione delle acque, ma l’intervento ha immediatamente sollevato le proteste degli ambientalisti e delle sentinelle del Parco Sud, che hanno chiesto l’intervento della polizia locale. Secondo gli attivisti, i lavori sarebbero stati eseguiti in un periodo particolarmente delicato per l’ecosistema del naviglio, con il rischio di compromettere la fauna ittica e disturbare gli animali in fase di nidificazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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