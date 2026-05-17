Barchini per ripulire il naviglio scatta la protesta degli ambientalisti

Sul Naviglio Pavese, nel tratto che passa attraverso Rozzano, sono stati utilizzati barchini per eseguire operazioni di pulizia e drenaggio delle alghe. Questa attività ha suscitato la reazione di gruppi ambientalisti, che hanno organizzato una protesta. La questione riguarda il metodo di intervento adottato per la manutenzione del corso d’acqua e le modalità di gestione delle alghe presenti nel tratto interessato. La discussione si concentra sulle azioni intraprese per mantenere il naviglio pulito e sicuro.

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