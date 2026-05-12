Adunata degli Alpini i numeri del piano straordinario per ripulire la città

Durante l’Adunata degli Alpini, la città ha visto un afflusso di visitatori che ha richiesto l’attivazione di un piano straordinario da parte di Amiu Genova. L’azienda ha predisposto interventi speciali di raccolta rifiuti e servizi di igiene urbana nelle aree di centro, ponente e levante. La misura mira a gestire l’aumento di presenza e mantenere la pulizia nelle zone più frequentate.

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