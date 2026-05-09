"Tiglicidio di piazza Costa: diffidata la giunta Serfilippi". E’ quanto annunciano La Lupus in Fabula Legambiente Idefix, Gas Fano Fortuna e il comitato Residenti centro storico. L’atto, attraverso l’avvocato Matteo Giuliani, è stato inviato a Comune, Carabinieri forestali e Soprintendenza. L’obiettivo è quello di salvare gli ultimi 8 alberi sopravvissuti, sul lato di via Montevecchio. "Dopo lo shock causato dal frettoloso abbattimento di 14 tigli storici nella centralissima piazza Andrea Costa – scrivono cittadini e residenti – ci stiamo organizzando per dettagliare l’abuso ed esigere riparazione. Con la diffida chiediamo al sindaco di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Tiglicidio’ nel mirino di ambientalisti e residenti. Sale la protesta, partita la diffida alla giunta

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