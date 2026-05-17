Il Barcellona ha concluso la stagione casalinga della Liga con una vittoria per 3-1 contro il Real Betis al Camp Nou. La partita si è svolta il 17 maggio e ha visto i padroni di casa segnare tre gol, mentre il Betis ha risposto con un gol. Questa vittoria ha contribuito a un risultato complessivo che ha permesso alla squadra di chiudere l’anno con una prestazione positiva in casa. La gara ha rappresentato anche il termine delle partite ufficiali disputate al proprio stadio in questa stagione.

2026-05-17 23:29:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Barcellona ha chiuso l’ultima partita casalinga della stagione della Liga con una vittoria per 3-1 sul Real Betis al Camp Nou, completando una stagione storica sotto Hansi Flick. La vittoria ha assicurato ai catalani di diventare la prima squadra nella storia della massima serie spagnola a vincere tutte le 19 partite casalinghe in una stagione di 38 partite della Liga. La serata ha avuto anche un forte impatto emotivo quando Robert Lewandowski ha fatto la sua ultima apparizione casalinga con il Barcellona dopo quattro stagioni con il club. L’attaccante ha ricevuto una standing ovation quando è stato sostituito nel finale, lasciando il campo visibilmente emozionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Barcellona – Real Betis 3-1: resoconto, risultato e gol mentre i campioni entrano nella storia con un’altra vittoria casalinga

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Sociedad 1 - 0 Valencia Sevilla 2 - 5 Real Madrid Barcelona 1 - 1 Betis Roma 0 - 0 Lazio Como 2 - 1 Parma Genoa 2 - 2 Milan Juventus 1 - 0 Fiorentina Pisa 0 - 1 Napoli Inter 2 - 0 Verona Atalanta 2 - 0 Bologna Cagliari 1 - 1 Torino Sassuolo 1 - 3 Lecce Udine x.com

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