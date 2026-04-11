Nel match tra Real Madrid e Girona terminato 1-1, i punti persi dai Blancos rappresentano una battuta d’arresto nella corsa in campionato. Durante la partita, sono stati segnati un gol per ciascuna squadra. La discussione sui social si concentra anche su un episodio riguardante un possibile rigore non assegnato a favore di Kylian Mbappe, che avrebbe potuto cambiare le sorti dell’incontro.

2026-04-10 23:58:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il finale strepitoso di Thomas Lemar ha fatto guadagnare al Girona un punto e ha esteso la serie senza vittorie del Real Madrid a tre partite mentre i Los Blancos hanno dato più slancio al Barcellona in testa alla Liga con un pareggio all’Estadio Santiago Bernabeu. Il Real, che domenica scorsa ha perso in casa contro il Maiorca nella massima serie e martedì contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League, è andato in vantaggio al 51? quando il tiro di Federico Valverde è passato sotto il portiere Paulo Gazzaniga, che ha effettuato diverse belle parate prima dell’intervallo ma potrebbe pensare che avrebbe potuto fermare il tiro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Real Madrid – Girona 1-1: resoconto, risultato, gol mentre i Blancos perdono più punti nella Liga – ma Kylian Mbappe avrebbe dovuto subire un rigore?

Cronaca, risultato e gol mentre i padroni di casa usurpano il Barcellona in testa alla Liga senza Kylian Mbappe2026-02-15 00:12:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

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