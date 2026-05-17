Barbara d’Urso Pier Silvio Berlusconi si prepara al contrattacco

Pier Silvio Berlusconi non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche dopo la denuncia presentata da Barbara d’Urso e l’intervista rilasciata a La Stampa. La conduttrice aveva contestato alcune affermazioni fatte dal manager, che non si sono fatte attendere nel dibattito pubblico. Berlusconi, invece, non ha ancora commentato pubblicamente la situazione, mantenendo il massimo riserbo. La vicenda si sta sviluppando senza ulteriori dichiarazioni ufficiali da parte del protagonista.

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