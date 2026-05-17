Barbara d’Urso Pier Silvio Berlusconi si prepara al contrattacco
Pier Silvio Berlusconi non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche dopo la denuncia presentata da Barbara d’Urso e l’intervista rilasciata a La Stampa. La conduttrice aveva contestato alcune affermazioni fatte dal manager, che non si sono fatte attendere nel dibattito pubblico. Berlusconi, invece, non ha ancora commentato pubblicamente la situazione, mantenendo il massimo riserbo. La vicenda si sta sviluppando senza ulteriori dichiarazioni ufficiali da parte del protagonista.
Dopo la denuncia presentata da Barbara d'Urso e l'intervista a La Stampa, Pier Silvio Berlusconi continua a stare in silenzio. Un silenzio studiato per preparare un importante contrattacco, sempre nell'aula del tribunale Barbara d’Ursoha deciso dopo 3 anni di silenzio di fare causa a Mediaset, di dire basta all’ingiustizia ricevuta. Non accetta patti, non vuole soldi, vuole solo tornare in video ed abbracciare il suo amato pubblico. Cosìha deciso di portare la questione in tribunaleed ha avvertito:ha con sé “messaggi, audio, registrazioni”,tutto ciò che potrebbe portare a darle la ragione e ad avere una prima rivincita. Il... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Barbara d'Urso e Pier Silvio Berlusconi La Controversia Mediatica
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