Barbara D'Urso ha annunciato di aver intentato una causa legale contro Mediaset e Pier Silvio Berlusconi, dichiarando di aver ricevuto un'offerta ritenuta umiliante. La conduttrice ha spiegato di aver deciso di agire in tribunale dopo aver respinto una proposta commerciale ritenuta inaccettabile. La notizia ha suscitato attenzione tra il pubblico e i media, senza ulteriori dettagli sui termini dell'offerta o sulle conseguenze legali. La vicenda riguarda una controversia in ambito lavorativo con il gruppo televisivo.

“Mi è stata fatta un’offerta talmente umiliante, che mi vergogno anche a raccontarla”. Così Barbara D’Urso parla della rottura con Mediaset e della causa legale avviata contro l’azienda e Pier Silvio Berlusconi. In un’intervista la conduttrice torna sull’addio alla tv dei Berlusconi, tra accuse e precisazioni, e racconta quanto ha vissuto in questi tre anni lontani dagli schermi. Barbara D'Urso e la rottura con Mediaset La conduttrice contro Pier Silvio Berlusconi I contratti saltati in Rai Chi l'ha fatta fuori? La mediazione fallita Barbara D’Urso e la rottura con Mediaset “Dopo sedici anni di un rapporto intenso sia professionale che affettivo, durante i quali ho ricevuto molto ma ho anche dato tutta me stessa, tutto si è interrotto improvvisamente nel 2023”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Barbara D'Urso contro Mediaset e Pier Silvio Berlusconi, "mi è stata fatta un'offerta umiliante"

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Barbara D'Urso contro Pier Silvio Berlusconi la battaglia legale si intensifica

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