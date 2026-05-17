Negli ultimi giorni, la conduttrice ha commentato pubblicamente la sua separazione da Mediaset, rivolgendo alcune dichiarazioni sulla fine della sua collaborazione con il gruppo. La vicenda risale al 2023, quando è stata ufficialmente esclusa dai palinsesti, e ora torna a essere al centro dell’attenzione. La reazione di Pier Silvio, amministratore delegato dell’azienda, è stata immediata e forte, manifestando disappunto in modo pubblico riguardo alle affermazioni della conduttrice.

Negli ultimi giorni Barbara D’Urso è tornata a parlare della vicenda che la lega a Mediaset, rilasciando nuove dichiarazioni che hanno riportato l’attenzione su una storia iniziata nel 2023 con la sua uscita dai palinsesti del gruppo. Nel corso di un’intervista a La Stampa, la conduttrice ha confermato di aver intrapreso un’azione legale contro l’azienda, spiegando di aver lavorato a lungo insieme ai propri legali per raccogliere materiale e documentazione. Tra gli elementi citati ci sarebbero documenti, chat e altri contenuti che, secondo la sua ricostruzione, contribuirebbero a chiarire diversi aspetti del rapporto professionale interrotto con il gruppo televisivo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Barbara D’Urso contro Mediaset, la reazione furiosa di Pier Silvio: cosa ha fatto

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