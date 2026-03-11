Cuccioli rinchiusi tra escrementi e degrado | scoperto traffico illegale di cani in uno stabile abbandonato a Torino

Gli agenti della Polizia di Stato sono entrati in uno stabile abbandonato nel quartiere Madonna di Campagna a Torino, dove hanno trovato cuccioli rinchiusi tra escrementi e condizioni di degrado. Il sospetto era che l’edificio fosse utilizzato per il traffico illegale di cani, portando così al ritrovamento di animali in condizioni di cattivo stato di salute. La scoperta evidenzia un’attività illecita ancora attiva nella zona.

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti a Torino all’interno di uno stabile abbandonato del quartiere Madonna di Campagna, sospettando che in quel posto si trovassero rinchiusi dei cani allo scopo di una compravendita illegale. Grazie ad una segnalazione sulla linea 112NUE da parte di alcuni residenti, insospettiti dal trasporto di alcuni cuccioli di razza all’interno del condominio in questione da parte di due uomini, i poliziotti hanno eseguito un accurato controllo all’interno dello stabile. L’immobile di quattro piani si presentava in stato di completo abbandono, con masserizie varie accatastate nei locali, e in condizioni fatiscenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

