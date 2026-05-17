Bandiere in volo sulla città | undici regioni si sfidano per il Campionato nazionale sbandieratori

Da brindisireport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per due giorni, la città si trasformerà nella sede del Campionato nazionale di sbandieratori, con la partecipazione di rappresentanti provenienti da undici regioni diverse. Durante l’evento, le bandiere sventoleranno in vari spettacoli e competizioni che coinvolgeranno gruppi di sbandieratori e tamburini. La manifestazione si svolge nel centro storico, attirando appassionati e spettatori curiosi di assistere alle esibizioni di diverse tecniche e stili tradizionali. L’evento si inserisce nel calendario culturale della zona, promuovendo la tradizione storica della bandiera.

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CAROVIGNO - Per due giorni, Carovigno diventerà la capitale italiana della tradizione della bandiera. La Federazione Italiana degli Antichi Giuochi e Sport della Bandiera (Fisb) ha infatti affidato all'ente culturale 'Nzegna - già gruppo folkloristico sbandieratori battitori 'Nzegna di Carovigno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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