Bandiere in volo sulla città | undici regioni si sfidano per il Campionato nazionale sbandieratori

Per due giorni, la città si trasformerà nella sede del Campionato nazionale di sbandieratori, con la partecipazione di rappresentanti provenienti da undici regioni diverse. Durante l’evento, le bandiere sventoleranno in vari spettacoli e competizioni che coinvolgeranno gruppi di sbandieratori e tamburini. La manifestazione si svolge nel centro storico, attirando appassionati e spettatori curiosi di assistere alle esibizioni di diverse tecniche e stili tradizionali. L’evento si inserisce nel calendario culturale della zona, promuovendo la tradizione storica della bandiera.

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