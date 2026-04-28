L’Umbria si prepara a raccogliere firme sulla sicurezza, mentre il movimento Futuro Nazionale segnala l’attivazione di undici comitati locali. La regione si muove per rafforzare la propria presenza nel panorama politico nazionale, puntando a coinvolgere i cittadini su tematiche specifiche. La mobilitazione si concentra sulla promozione di iniziative legate alla sicurezza pubblica, con un’attenzione particolare all'organizzazione e alla partecipazione comunitaria.

L’Umbria si organizza e punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel percorso politico di Futuro Nazionale. A fare il punto è Augusto Rossi, tra i promotori regionali del movimento legato al generale Roberto Vannacci, che rivendica la crescita capillare dei comitati sul territorio. “Dal giorno in cui, come team Vannacci Boncambi, abbiamo deciso di dare vita al primo comitato in Umbria, il nostro motto è stato ‘non spettatori, ma protagonisti’. L’Umbria c’era e c’è, e si è fatta subito notare”, afferma Rossi. Secondo quanto riferito, il primo nucleo organizzativo ha fatto rapidamente da apripista ad altre realtà locali: da Assisi a Perugia, passando per Terni, Città di Castello, Gubbio, Foligno, Trevi, Collazzone, Magione e Bastia Umbra.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Umbria, Rossi (Futuro Nazionale): “Undici comitati già attivi, ora raccolta firme sulla sicurezza”

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