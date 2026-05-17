Banchina Taliercio i sindacati vanno avanti | Serve un tavolo per il futuro del porto

Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno espresso apprezzamento per le rassicurazioni ricevute dall’Autorità di sistema portuale riguardo al Piano regolatore del porto di Marina di Carrara. Tuttavia, hanno richiesto che si accelerino le procedure per completare l’iter autorizzativo. Le sigle sindacali insistono sulla necessità di avviare un tavolo di confronto per discutere il futuro del porto. La questione riguarda la definizione delle linee guida e dei tempi di attuazione del progetto.

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Cgil, Cisl e Uil accolgono con favore le rassicurazioni dell’ Autorità di sistema portuale sul Piano regolatore del porto di Marina di Carrara, sollecitando ora tempi rapidi per la definizione dell’iter autorizzativo. I sindacati ribadiscono la strategicità della banchina Taliercio, definendola un’opera fondamentale per la competitività dello scalo e lo sviluppo occupazionale, e vigileranno affinché gli impegni assunti si traducano in azioni concrete. Per questo i sindacati chiedono la convocazione urgente di un tavolo istituzionale sul futuro del porto. I rappresentanti sindacali Nicola Del Vecchio (Cgil), Michele Folloni (Uil Toscana Nord) e Paolo Fantappiè (Uil Toscana) esprimono forte preoccupazione per i continui slittamenti cronici che colpiscono il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Banchina Taliercio, i sindacati vanno avanti: "Serve un tavolo per il futuro del porto" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Banchina Taliercio al palo: "Prolungamento rimandato"Il prolungamento della banchina Taliercio, opera attesa da anni, è stato ulteriormente posticipato, nonostante fossero già stanziate le risorse per... Ex Ilva: si riunisce il tavolo Governo-sindacati. Avanti su Flacks. Nuovo incontro entro marzoRiunione a Palazzo Chigi del tavolo sull’ex Ilva tra il Governo e sindacati, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo... Banchina Taliercio, i sindacati vanno avanti: Serve un tavolo per il futuro del portoCgil, Cisl e Uil accolgono con favore le rassicurazioni per l’ampliamento dell’approdo, ma chiedono maggiore dialogo . lanazione.it Lavori alla banchina Taliercio: Il prolungamento è realtà. Slittamento di pochi mesiDura replica dell’Autorità portuale a Cgil, Cisl e Uil che avevano dato l’allarme Tempi che servono a svolgere i monitoraggi richiesti dal Ministero dell’Ambiente. lanazione.it