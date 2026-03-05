Ex Ilva | si riunisce il tavolo Governo-sindacati Avanti su Flacks Nuovo incontro entro marzo

A Palazzo Chigi si è tenuto un incontro tra il Governo e i sindacati per discutere della situazione dell’ex Ilva. Alla riunione hanno partecipato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e rappresentanti delle parti sociali. Durante l’incontro si è parlato di proseguire con le attività di Flacks e di programmare un nuovo appuntamento entro marzo.

Riunione a Palazzo Chigi del tavolo sull'ex Ilva tra il Governo e sindacati, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Per l'Esecutivo hanno partecipato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Presente anche il Consigliere per i rapporti con le parti sociali, Stefano Caldoro. Per i sindacati, sono intervenuti i rappresentanti di Fiom Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Ugl metalmeccanici, Usb e Federmanager. Hanno partecipato, inoltre, i rappresentanti di Invitalia, i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e i commissari straordinari del Gruppo Ilva.