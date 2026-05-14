Banchina Taliercio al palo | Prolungamento rimandato

Il progetto di prolungamento della banchina Taliercio è stato nuovamente rinviato. Nonostante le risorse fossero già disponibili, sono state destinate al finanziamento del molo crociere a La Spezia. La conferma di questa decisione è arrivata in seguito a un aggiornamento delle autorità competenti. La realizzazione dell’opera, attesa da diverso tempo, non ha ancora una nuova data di avvio.

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Il prolungamento della banchina Taliercio, opera attesa da anni, è stato ulteriormente posticipato, nonostante fossero già stanziate le risorse per andare invece a finanziare il molo crociere a La Spezia. A denunciare la situazione sono le tre single sindacali Cgil, Cisl e Uil, attraverso una nota congiunta a firma di Nicola Del Vecchio per Cgil, Michele Folloni per Cisl e il segretario regionale Uil Paolo Fantappiè, in cui si parla apertamente di ‘ennesimo schiaffo’ subito dal territorio apuano, per un tema, quello del prolungamento della banchina, su cui si discute da tempo. "Si tratta dell’ennesimo schiaffo per il nostro territorio - commentano - che ormai è diventato sempre più marginale e rischia di perdere ulteriori opportunità di crescita rispetto ai territori limitrofi".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Banchina Taliercio al palo: "Prolungamento rimandato" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Milano supera Venezia al Taliercio: Olimpia più vicina al terzo postoLa domenica del 28° turno di Serie A si accende subito con la lotta per il terzo posto: al Taliercio, Milano supera Venezia 90-85, annullando sia la... L'Unicusano Avellino Basket sbanca il Taliercio e torna al successoAl Taliercio arriva il successo dell'Unicusano Avellino Basket sulla Gemini Mestre, gli irpini violano il campo veneziano con il punteggio di 83-85. Si parla di: Banchina Taliercio al palo: Prolungamento rimandato. Banchina Taliercio al palo: Prolungamento rimandatoI sindacati: Il denaro stanziato andrà a finanziare il molo crociere di Spezia. E rincarano la dose: Rischiamo di perdere grandi opportunità di crescita . msn.com Banchina Taliercio, molte ombre: Restano i dubbi sulle integrazioniSono state pubblicate le integrazioni dell’Autorità portuale in risposta a quanto richiesto dal Ministero dell’Ambiente, sezione di assoggettabilità a Via (Valutazione di impatto ambientale) ... lanazione.it