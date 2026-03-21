Emil Banca l’utile sfiora 50 milioni | Mutui e raccolta per 12 miliardi

Emil Banca ha registrato un utile vicino ai 50 milioni di euro nel 2025, con una crescita della raccolta e dei mutui che si aggira intorno ai 12 miliardi di euro. La banca, appartenente al gruppo Bcc Icrea, opera in Emilia e nel Mantovano e ha visto un incremento del 2,3% nei mezzi amministrati rispetto all’anno precedente.

di Marco Principini BOLOGNA Emil Banca, istituto di credito cooperativo del gruppo Bcc Icrea con filiali in Emilia e nel Mantovano, chiude il 2025 superando i 12 miliardi di mezzi amministrati (+2,3%). A trainare la crescita i prestiti totali, trainati dalla ripresa dei mutui casa (+11%), che sono saliti sopra i quattro miliardi di euro (+1,2% sul 2024). Il bilancio 2025 si è chiuso con un utile di esercizio di 49,2 milioni di euro. "Abbiamo chiuso sfiorando i 50 milioni di euro contro i circa 60 dell’anno scorso, ma resta un dato ampiamente positivo, che conferma la bontà del nostro modello di business che tiene assieme risultati economici e ricaduta sociale della nostra attività", sottolinea il direttore generale, Matteo Passini, spiegando le ragioni della flessione dell’utile netto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emil Banca, l’utile sfiora 50 milioni: "Mutui e raccolta per 12 miliardi" Articoli correlati Leggi anche: Un 2025 d’oro. Banca Imola, l’utile sale a 12,5 milioni Banca di Imola super. L’utile cresce ancora, raggiunti i 12,5 milioni: "Numeri mai così alti"Banca di Imola archivia il 2025 con conti mai così solidi e porta a casa il miglior risultato della sua storia. Aggiornamenti e notizie su Emil Banca Temi più discussi: Emil Banca, l’utile sfiora 50 milioni: Mutui e raccolta per 12 miliardi; Utile in calo per Emil Banca, mezzi amministrati a 12 mld; Emil Banca, più grande, più innovativa e solidale; Rugby - L'Under 16 Interregionale dei Lyons torna al successo contro il Valdarno: 17-8. Emil Banca, l’utile sfiora 50 milioni: Mutui e raccolta per 12 miliardidi Marco PrincipiniBOLOGNAEmil Banca, istituto di credito cooperativo del gruppo Bcc Icrea con filiali in Emilia e nel Mantovano, chiude il 2025 superando i 12 miliardi di mezzi amministrati (+2,3%). ilrestodelcarlino.it Emil Banca, più grande, più innovativa e solidaleBilancio 2025, i mezzi amministrati superano i 12 miliardi € Crescono impieghi, raccolta, soci e clienti. Utile a 49,2 milioni € La raccolta ESG cresce ... redacon.it Emil Banca Credito Cooperativo | Bologna facebook