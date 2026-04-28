Banca Don Rizzo | utile a 10,7 milioni e crescita record del credito

Banca Don Rizzo ha approvato il bilancio 2025 con un utile netto di 10,7 milioni di euro, registrando una crescita record del credito. Gli impieghi sono aumentati del 13,66%, raggiungendo i 574 milioni di euro nel territorio siciliano. La banca ha comunicato i risultati ufficiali durante un incontro a Alcamo, evidenziando i dati relativi alla propria performance finanziaria.

? Cosa sapere Banca Don Rizzo approva bilancio 2025 con utile netto di 10,7 milioni a Alcamo.. Gli impieghi crescono del 13,66% raggiungendo 574 milioni di euro nel territorio siciliano.. L’Assemblea della Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2025, confermando un utile netto di 10,7 milioni di euro e un patrimonio netto superiore ai 94 milioni di euro ad Alcamo. I dati presentati ieri dai soci delineano un quadro di stabilità per l’istituto che opera nella provincia di Trapani, evidenziando come la gestione finanziaria abbia prodotto un risultato economico superiore di circa 3 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Banca Don Rizzo: utile a 10,7 milioni e crescita record del credito Notizie correlate Mediocredito: utile a 6,1 milioni e credito in forte crescitaIl consiglio di amministrazione di Mediocredito Trentino Alto Adige ha dato il via libera al progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2025,... Banca di credito popolare, utile trplicato nel 2025: balzo a 12,5 milioniIl Consiglio di amministrazione della Banca di credito popolare (Bcp) approva il bilancio 2025, che si chiude con un utile netto di 12,5 milioni di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Banca Don Rizzo, approvato il bilancio 2025: registrato un utile di quasi 11 milioni; Approvato il bilancio della banca Don Rizzo, utile di oltre 10 milioni (Interviste); Alcamo, Banca Don Rizzo: la solidità finanziaria al servizio della Sicilia; sviluppo con 10,7 milioni di utile; Motori e buskers: a Castellammare il successo del Good Bikers Show (Interviste). Banca Don Rizzo, utile record di 10,7 milioni: la solidità al servizio della Sicilia OccidentaleSi è conclusa con l’approvazione unanime dei soci l’Assemblea della Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, che ha ratificato un bilancio d’esercizio per il 2025 nel segno della ... blogsicilia.it Banca Don Rizzo, approvato il bilancio 2025: registrato un utile di quasi 11 milioniL’assemblea dei soci della banca Don Rizzo credito cooperativo della Sicilia occidentale ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio per il 2025, ... trapani.gds.it teleoccidente.it/2026/04/alcamo-banca-don-rizzo-la-solidita-finanziaria-al-servizio-della-sicilia-sviluppo-con-107-milioni-di-utile/ - facebook.com facebook