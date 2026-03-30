In Toscana si registra un caso di virus Dengue dopo il rientro di due persone da un viaggio nel sud-est asiatico. I due individui hanno manifestato sintomi come febbre e malessere, portando le autorità a iniziare interventi di disinfestazione nella zona interessata. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità sanitarie locali.

Erano appena rientrati da un viaggio nel sud-est asiatico quando, tornati in Toscana, un uomo e una donna hanno accusato sintomi sospetti: malessere, febbre e segnali che hanno fatto innalzare l’allerta. I controlli sanitari hanno confermato i sospetti: entrambi avevano contratto la Dengue, la malattia infettiva trasmessa da zanzare del genere Aedes, come la zanzara tigre. Immediate le procedure di disinfestazione per evitare un focolaio. Il caso: la Dengue in Toscana. Il caso che ha fatto scattare l’allarme arriva da Livorno. Protagonisti sono un uomo e una donna, poco più che trentenni, che sono risultati positivi alla Dengue dopo aver effettuato un viaggio nel sud?est asiatico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Virus Dengue, preoccupazione in Toscana. Scatta la disinfestazione

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