Balli non autorizzati | chiuso un ristorante
Nella serata dedicata ai balli non autorizzati, le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente un ristorante situato a Marcelli di Numana. La Polizia di Stato ha eseguito il provvedimento emesso dal Questore della provincia di Ancona, che ha disposto la chiusura dell’attività per una settimana. L’episodio ha portato alla decisione di sospendere l’attività del locale, che ha visto la fine dell’evento danzante in modo immediato.
Dopo quella serata danzante le porte sono state serrate. La Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento con cui il Questore della provincia di Ancona ha disposto la chiusura di un ristorante di Marcelli di Numana per 7 giorni. Una settimana, a partire da ieri, durante la quale il locale non potrà esercitare insomma. Il provvedimento è stato adottato a seguito di numerose irregolarità che sono state rilevate in occasione di controlli precedentemente effettuati in collaborazione con la Guardia di Finanza ed i Vigili del Fuoco della centrale di Ancona. I controlli rientrano nell’ambito della costante attività di monitoraggio svolta da personale della Squadra Amministrativa della Questura di Ancona sulla regolarità delle attività esercitate all’interno dei locali pubblici della provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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