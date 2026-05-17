Balli non autorizzati | chiuso un ristorante

Nella serata dedicata ai balli non autorizzati, le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente un ristorante situato a Marcelli di Numana. La Polizia di Stato ha eseguito il provvedimento emesso dal Questore della provincia di Ancona, che ha disposto la chiusura dell’attività per una settimana. L’episodio ha portato alla decisione di sospendere l’attività del locale, che ha visto la fine dell’evento danzante in modo immediato.

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Dopo quella serata danzante le porte sono state serrate. La Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento con cui il Questore della provincia di Ancona ha disposto la chiusura di un ristorante di Marcelli di Numana per 7 giorni. Una settimana, a partire da ieri, durante la quale il locale non potrà esercitare insomma. Il provvedimento è stato adottato a seguito di numerose irregolarità che sono state rilevate in occasione di controlli precedentemente effettuati in collaborazione con la Guardia di Finanza ed i Vigili del Fuoco della centrale di Ancona. I controlli rientrano nell’ambito della costante attività di monitoraggio svolta da personale della Squadra Amministrativa della Questura di Ancona sulla regolarità delle attività esercitate all’interno dei locali pubblici della provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Balli non autorizzati: chiuso un ristorante ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pubblicati i video inediti di Epstein Sullo stesso argomento Scarsa igiene. Ristorante sushi chiuso e multatoGli agenti del Nucleo di polizia annonaria della polizia locale Nerviano-Pogliano, affiancati dal personale Ats e dai tecnici comunali, hanno... Leggi anche: Gaeta: ristorante chiuso e sanzionato di 25mila euro