Scarsa igiene Ristorante sushi chiuso e multato

Gli agenti del Nucleo di polizia annonaria della polizia locale Nerviano-Pogliano, insieme ai tecnici comunali e al personale Ats, hanno ispezionato un ristorante sushi situato lungo la statale del Sempione. Durante il controllo, è stata riscontrata una scarsa igiene, che ha portato alla chiusura del locale e alla contestazione di una multa. L’intervento si è concluso con un verbale ufficiale.

Gli agenti del Nucleo di polizia annonaria della polizia locale Nerviano-Pogliano, affiancati dal personale Ats e dai tecnici comunali, hanno effettuato un controllo in un ristorante sushi lungo la statale del Sempione. All’interno del locale sono stati identificati i due titolari e 14 dipendenti. Momenti di tensione durante il controllo: uno dei lavoratori ha tentato la fuga dal retro, ma è stato bloccato dai militari del Nucleo Radiomobile, appostati all’esterno proprio per prevenire ogni tentativo di elusione. Le verifiche hanno fatto emergere un quadro pesante. Gli ispettori Ats hanno rilevato gravi criticità igienico-sanitarie: alimenti mal conservati, scarsa pulizia di locali e attrezzature, divise non adeguate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scarsa igiene. Ristorante sushi chiuso e multato Articoli correlati Leggi anche: Ristorante con scarsa igiene e potatura illegale di alberi: scattano quattro maxi multe Pesce senza tracciabilità. Chiuso ristorante di sushiRistorante di sushi finisce nel mirino dei carabinieri del Nas di Ancona, in cucina sporcizia e scarti alimentati accumulati. Tutto quello che riguarda Scarsa igiene Argomenti discussi: Scarsa igiene. Ristorante sushi chiuso e multato. Scarsa igiene. Ristorante sushi chiuso e multatoGli agenti del Nucleo di polizia annonaria della polizia locale Nerviano-Pogliano, affiancati dal personale Ats e dai tecnici comunali, ... ilgiorno.it Carenze igieniche, il ristorante X Sushi chiuso dalla Asl a GenovaIl provvedimento è scattato dopo il sopralluogo dei tecnici dell'Asl, inviati nel locale a seguito del ricovero di due clienti al Galliera per intossicazione alimentare. Gli ispettori hanno trovato ... ilsecoloxix.it