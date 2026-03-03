Gaeta | ristorante chiuso e sanzionato di 25mila euro

A Gaeta, un ristorante è stato chiuso e multato con una sanzione di 25.000 euro. L’attività, risultata operativa in modo abusivo dal 2019, è stata soggetta a provvedimenti delle autorità. La decisione è stata presa a seguito di verifiche che hanno accertato l’irregolarità dell’esercizio commerciale. La chiusura e la multa sono state formalizzate di recente.

Un ristorante a Gaeta è stato chiuso e multato per 25.000 euro dopo essere risultato operativo in modo abusivo dal 2019. Parallelamente, a Formia due esercizi pubblici hanno subito controlli che hanno portato a sanzioni per oltre 8.000 euro per occupazione di suolo pubblico e violazioni sulla sicurezza. Le verifiche condotte dalla polizia, insieme alla Guardia di Finanza e all'Ispettorato del lavoro, hanno messo in luce un quadro di irregolarità strutturali che vanno oltre la semplice infrazione amministrativa. A Gaeta, l'attività era priva di autorizzazioni valide da diversi anni, con una licenza comunale che risultava cessata da dicembre 2019. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Scoperto un ristorante abusivo dal 2019: chiuso e multato per 25mila euroVerifiche a Formia e Gaeta, da parte della polizia, sugli esercizi pubblici e i locali di spettacolo e intrattenimento, con l'obiettivo di monitorare...

