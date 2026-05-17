Balla Sal Da Vinci in giacca e cravatta | il 59enne giapponese che ha stregato i social

Un uomo di 59 anni, di origini giapponesi, ha catturato l’attenzione sui social media ballando in giacca e cravatta sulle note di una canzone napoletana. I suoi movimenti energici e volutamente buffi hanno fatto rapidamente il giro del web, portando molta visibilità alla sua performance. La clip, breve ma coinvolgente, ha suscitato commenti e condivisioni tra gli utenti, rendendo Tohru Dance una figura nota online in breve tempo.

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