Balla Sal Da Vinci in giacca e cravatta | il 59enne giapponese che ha stregato i social

Da screenworld.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 59 anni, di origini giapponesi, ha catturato l’attenzione sui social media ballando in giacca e cravatta sulle note di una canzone napoletana. I suoi movimenti energici e volutamente buffi hanno fatto rapidamente il giro del web, portando molta visibilità alla sua performance. La clip, breve ma coinvolgente, ha suscitato commenti e condivisioni tra gli utenti, rendendo Tohru Dance una figura nota online in breve tempo.

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Un uomo in giacca e cravatta che balla con movimenti energici e volutamente buffi sulle note di una canzone napoletana: bastano pochi secondi per capire perché il web si sia innamorato di Tohru Dance. L’influencer giapponese, 59 anni, è diventato il protagonista di un fenomeno virale internazionale grazie a un video in cui interpreta l’ormai iconica Per Sempre Sì di Sal Da Vinci con il suo stile inconfondibile, fatto di entusiasmo contagioso, ironia e coreografie semplici ma memorabili. Tutti questi elemento hanno fatto sì che in poche ore il reel superasse il milione di visualizzazioni tra Instagram e TikTok, attirando commenti da ogni parte del mondo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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