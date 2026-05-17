La 37esima edizione di Balconi fioriti è iniziata ieri con una cerimonia di apertura sotto la pioggia. La manifestazione, organizzata dalla Promo D, si svolge in diverse zone della città e prevede l’esposizione di piante e fiori nei balconi e nelle vetrine commerciali. La giornata ha visto la partecipazione di molti espositori e visitatori, nonostante le condizioni meteorologiche avverse. La manifestazione continuerà fino a fine settimana, con eventi e iniziative dedicate al mondo del giardinaggio.

Una partenza sotto la pioggia per Balconi fioriti, che ha aperto ieri la sua 37esima edizione. La prima, per la manifestazione, organizzata dalla Promo D. In piazza Ganganelli, hanno preso posto piante, fiori, giardinaggio e artigianato. Nelle vie del centro sono tornati gli allestimenti floreali e la gastronomia romagnola. Il maltempo ha condizionato l’avvio, ma non ha fermato il passaggio di turisti e vari gruppi di visitatori. Tra gli stand pubblico arrivato dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana, alcuni gruppi di turisti francesi e tedeschi e gruppi di carabinieri arrivati anche dalla Puglia, che si trovano in questi giorni a Rimini per il raduno nazionale dell’Associazione carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Balconi fioriti’ più forti della pioggia

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