In occasione della Giornata del Made in Italy la Pro Loco lancia il concorso Balconi Fioriti

In occasione della Giornata del Made in Italy, la Pro Loco di Rupecanina ha annunciato il lancio del concorso

La Pro Loco Rupecanina, aderente al progetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, organizza per il 25 aprile e 1° maggio, la “Giornata del Made in Italy” in collaborazione con la Pro Loco Ciorlano e le consorelle aderenti all’Ente Pro Loco Italiane, proponendo, per l’occasione, il.🔗 Leggi su Casertanews.it

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