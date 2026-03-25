Una sola offerta per Balconi fioriti Sarà Promo D a organizzare l’evento

Una sola offerta è stata presentata per l’organizzazione di Balconi fioriti. La società incaricata sarà Promo D, che si occuperà di progettare, organizzare e realizzare sia l’edizione di quest’anno che quella prevista per il 2027. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni di altre proposte o alternative.

Nuova gestione per Balconi fioriti. Sarà la Promo D a progettare, organizzare e realizzare l’edizione di quest’anno e pure quella del 2027. L’azienda di San Giovanni in Marignano è stata alla fine l’unica a presentare un’offerta per la gestione dell’evento tra tra le quattro interpellate dal Comune. L’amministrazione ha preferito non fare un vero e proprio bando, ma indire una manifestazione di interesse. Blu nautilus, la storica società che organizza già le fiere di San Martino e San Michele e ha gestito più edizioni di Balconi fioriti da sola e in collaborazioni con ’Noi della rocca’ (l’associazione che ha inventato la manifestazione tanti anni fa), ha scelto di non fare un’offerta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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L'organizzazione sarà affidata alla marignanese Promo D Srl #SantarcangelodiRomagna #Attualita x.com

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