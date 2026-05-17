Badosa la lotta segreta | Toledo rivela il dramma degli infortuni

In un’intervista recente, Toledo ha condiviso dettagli sulla sofferenza di Badosa a causa di infortuni che hanno segnato la sua carriera. Ha spiegato come il cedimento di una vertebra abbia influito sulla sua forma fisica e sulle prestazioni sul campo. Inoltre, sono emersi aspetti riguardanti un rapporto complicato con un avversario, con riferimenti alla fine di una relazione professionale con un tennista di alto livello. La rivelazione si concentra sui momenti difficili vissuti dalla giocatrice nel periodo recente.

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