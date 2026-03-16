Shock Trump rivela la malattia segreta di un suo uomo | Doveva morire entro giugno

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato pubblicamente le gravi condizioni di salute di un deputato della Florida, specificando che avrebbe dovuto morire entro giugno. La rivelazione è avvenuta durante un evento pubblico, lasciando sorpresa i presenti e i media. Il deputato in questione ha 73 anni ed è membro della Camera dei Rappresentanti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato senza parole cronisti e dirigenti repubblicani rivelando in pubblico le condizioni di salute gravissime del deputato Neal Dunn, 73 anni, rappresentante della Florida alla Camera dei Rappresentanti. L’episodio è avvenuto durante un evento al Kennedy Center, quando Trump ha interrotto lo speaker della Camera Mike Johnson, che stava cercando di mantenere il massimo riserbo sulla situazione clinica del parlamentare. Johnson aveva parlato soltanto in termini vaghi di “seri problemi di salute” e di una “diagnosi piuttosto tetra”, evitando accuratamente di entrare nei dettagli. Trump però è... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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