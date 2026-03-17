LeBron James rivela la lotta agli infortuni dell’NBA e come LA ha fermato il grande Durant

LeBron James ha parlato delle difficoltà legate agli infortuni nell’NBA, sottolineando le sfide che affronta quotidianamente. Inoltre, ha commentato come la squadra di Los Angeles sia riuscita a fermare Kevin Durant durante una recente partita, mettendo in evidenza le strategie adottate. La conversazione si è concentrata sui dettagli delle partite e sulle dinamiche tra le diverse squadre coinvolte.

2026-03-17 13:22:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: LeBron James ritiene che i Los Angeles Lakers si siano “allacciati le cinture” difensivamente dopo aver ottenuto la sesta vittoria consecutiva battendo gli Houston Rockets 100–92 al Toyota Center per estendere il loro vantaggio sugli avversari per il terzo seme nella Western Conference. In una partita caratterizzata da 13 cambi di vantaggio, Houston era in vantaggio 57–51 all’intervallo ma è stato superato 32–23 nel terzo quarto e ha registrato solo 12 punti durante il periodo finale, in cui i Rockets hanno commesso nove delle loro 24 palle perse. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - LeBron James rivela la lotta agli infortuni dell’NBA e come LA ha fermato il “grande” Durant Articoli correlati Nba, Anthony Edwards nella storia come LeBron James e Kevin DurantAnthony Edwards è il terzo giocatore più giovane di sempre a raggiungere quota 10. Luka Doncic chiama il fan dell’NBA Novak Djokovic “la CAPRA” dopo lo scatto di LeBron James2026-03-02 13:23:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Contenuti e approfondimenti su LeBron James Argomenti discussi: LeBron, i social NBA reagiscono alla storica partita da 83 punti di Bam Adebayo. NBA, LeBron e il ritiro: Non ho ancora deciso se giocherò la prossima stagioneDel domani non v’è certezza, nemmeno se si è una leggenda vivente come LeBron James. Sembra essere questo il riassunto in breve delle dichiarazioni rilasciate dal super veterano ai margini dell’All-St ... sport.sky.it LeBron James, altro record Nba: a 41 anni firma la tripla doppia «più anziana» della storiaLeBron James ha stabilito un altro record diventando a 41 anni il giocatore più anziano ad aver mai realizzato una tripla doppia in Nba, portando i Lakers alla vittoria per 124-104 sui Dallas ... corriere.it