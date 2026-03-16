L'inchiesta sull'agente Carmelo Cinturrino si estende con l'iscrizione di altri due poliziotti nel registro degli indagati. Cinturrino, arrestato per l’omicidio volontario di un giovane marocchino avvenuto il 26 gennaio durante un controllo anti spaccio in zona Rogored a Milano, rimane al centro dell’attenzione giudiziaria. Le nuove accuse coinvolgono colleghi già in servizio presso la stessa questura.

Si allarga l'inchiesta sull'agente Carmelo Cinturrino, arrestato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, il giovane marocchino ucciso il 26 gennaio in un controllo anti spaccio in zona Rogored o a Milano. Da quanto si apprende, altri due poliziotti dello stesso commissariato in cui era in forze Cinturrino, quello di Mecenate, risultano indagati. La procura di Milano ha contestato a una poliziotta il falso e ad un altro agente l'arresto illegale. Altri quattro agenti sono indagati per favoreggiamento e per omissione di soccorso e sono stati trasferiti a incarichi non operativi in sedi diversi dal commissariato in cui prestavano servizio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Si allarga l'inchiesta su Cinturrino: altri due poliziotti indagati

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