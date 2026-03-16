A Cinturrino contestato l' omicidio premeditato L' inchiesta si allarga | altri due agenti indagati

A Cinturrino è stato contestato l'omicidio premeditato e l'inchiesta si sta allargando. Oltre all'indagato principale, altri due agenti sono stati coinvolti nell'indagine. L'accusa riguarda un omicidio volontario che ora include anche l'aggravante della premeditazione. La vicenda si sviluppa con nuovi approfondimenti e indagini in corso.

C'è anche l'aggravante della premeditazione nell'accusa, già grave, di omicidio volontario, contestata dalla procura di Milano al poliziotto Carmelo Cinturrino, arrestato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, il giovane marocchino ucciso il 26 gennaio in un controllo anti spaccio in zona Rogored o a Milano. Lungo l'elenco delle accuse contestate al 41enne: sequestro di persona, detenzione e spaccio di droga, estorsione, concussione, percosse, arresto illegale, calunnia, falso, depistaggio e rapina. Sono 43 in totale i capi di imputazione a carico dell'assistente capo e degli altri sei poliziotti indagati, da quanto emerge dalla richiesta di incidente probatorio del pm Giovanni Tarzia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - A Cinturrino contestato l'omicidio premeditato. L'inchiesta si allarga: altri due agenti indagati Articoli correlati Si allarga l'inchiesta su Cinturrino: altri due poliziotti indagatiSi allarga l'inchiesta sull'agente Carmelo Cinturrino, arrestato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, il giovane marocchino ucciso il 26... Trasferiti ad altri incarichi i quattro agenti colleghi di Carmelo Cinturrino e indagati nell’inchiesta sull’omicidio di RogoredoSono stati trasferiti i quattro agenti della Polizia di Stato indagati nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’arresto di Carmelo Cinturrino,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cinturrino contestato Temi più discussi: Cinturrino, si indaga su 10 episodi di violenze ed estorsioni di denaro o droga; Contestato all'agente Cinturrino anche l'omicidio premeditato; Cinturrino, gli arresti 'sospetti' della squadretta anti-spaccio. L’inchiesta potrebbe allargarsi; Cinturrino, l'allarme bomba al tribunale di Milano fa slittare l'udienza per i domiciliari: si va al 17 marzo. Cinturrino e il pusher ucciso a Rogoredo, indagati altri due poliziottiMilano, salgono a sette in totale gli agenti del commissariato Mecenate coinvolti nell’indagine della Procura che vede l’assistente capo (in carcere) accusato di omicidio ... msn.com Contestato all'agente Cinturrino anche l'omicidio premeditatoLa Procura di Milano contesta al poliziotto Carmelo Cinturrino oltre 30 capi di imputazione, tra cui l'omicidio di Abderrahim Mansouri del 26 gennaio nel bosco di Rogoredo, ora anche con l'aggravante ... ansa.it Mansouri il pusher ucciso nel "boschetto della droga" a Rogoredo a sud di Milano,altri 2 indagati.A Cinturrino contestato l'omicidio premeditato. Domani l'udienza del Riesame per la richiesta di arresti domiciliari. In totale,gli indagati sono sette. x.com La Procura di Milano contesta al poliziotto Carmelo Cinturrino oltre 30 capi di imputazione, tra cui l'omicidio di Abderrahim Mansouri del 26 gennaio nel bosco di Rogoredo, ora anche con "l'aggravante della premeditazione". Tra le accuse al 41enne ci sono - facebook.com facebook