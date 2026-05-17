Avviso ai lettori il canale Whatsapp La Nazione-Firenze temporaneamente sospeso
Da sabato 16 maggio, il canale Whatsapp “La Nazione-Firenze” risulta temporaneamente sospeso. La comunicazione è stata resa nota dai responsabili attraverso un avviso destinato ai lettori. La sospensione si è resa necessaria per cause che non dipendono dall'organizzazione. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni che hanno portato a questa decisione né sui tempi di ripristino del servizio. La redazione invita gli utenti a seguire eventuali aggiornamenti futuri.
Firenze, 17 maggio 2026 – Avvisiamo i nostri lettori che, per cause indipendenti dalla nostra volontà, da sabato 16 maggio il canale Whatsapp “La Nazione-Firenze” è temporaneamente sospeso. I nostri tecnici sono in costante contatto con Meta per risolvere il problema e contiamo di aggiornarvi prima possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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