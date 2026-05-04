Via dei Bardi a Firenze cambia temporaneamente la viabilità

A Firenze, in via dei Bardi, sono previste modifiche temporanee alla viabilità a partire dal 4 maggio 2026. Le variazioni si rendono necessarie per consentire le operazioni di smontaggio di una gru edile situata all’incrocio con Costa Scarpuccia. La zona sarà interessata da segnali di deviazione e restrizioni al traffico durante le operazioni. La modifica resterà in vigore fino a conclusione dei lavori.

Firenze, 4 maggio 2026 – In via dei Bardi, a Firenze, ci saranno alcune modifiche alla viabilità per lo smontaggio di una gru edile all’incrocio con Costa Scarpuccia. È quanto fa sapere il Comune di Firenze: l'intervento sarà dalle ore 17 di venerdì 8 alle 19 di domenica 10 maggio. Sarà in vigore nello specifico un divieto di transito tra piazza dei Mozzi e lungarno Torrigiani. Chiusura anche per Costa Scarpuccia (tra Costa dei Magnoli e via dei Bardi), via del Canneto (tra Costa Scarpuccia e piazza dei Bonsi). Inoltre saranno istituiti sensi unici in Costa dei Magnoli (da Costa San Giorgio verso piazza di Santa Maria Soprarno) e in Costa San Giorgio (da Costa Scarpuccia verso Costa dei Magnoli).🔗 Leggi su Lanazione.it

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