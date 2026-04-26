Avis Novara all' Upo | 41 nuovi giovani donatori di sangue

Una giornata dedicata alla donazione di sangue ha coinvolto numerosi studenti dell'Università del Piemonte Orientale, portando alla registrazione di 41 nuovi giovani donatori. L’evento ha visto la partecipazione attiva degli studenti, che hanno deciso di mettersi in gioco per aiutare chi ha bisogno di trasfusioni. La partecipazione è stata molto nutrita e ha dimostrato la volontà dei giovani di contribuire a iniziative di solidarietà.

Una risposta straordinaria che conferma la sensibilità degli studenti novaresi verso il tema della solidarietà. In occasione della Giornata del dono 2026, l’Avis Provinciale Novara ha portato il proprio messaggio nel cuore dell’Università del Piemonte orientale (Upo), raccogliendo un risultato.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Calo donatori Avis: -200 volontari e -1000 sacche di sangueLa 65esima assemblea provinciale dell’Avis si è tenuta nella sede cremonese di via Massarotti, dove il presidente Cristiano Manfredini ha illustrato... Savignano: Avis premia 98 donatori di sangue, eroi quotidiani per la comunità.Savignano di Romagna celebra i suoi eroi silenziosi: 98 donatori di sangue premiati Savignano di Romagna si prepara a un evento speciale: domenica...