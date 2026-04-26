Avis all’Upo | 41 nuovi donatori tra gioco e solidarietà studentesca

Avis Novara ha registrato 41 nuovi donatori di sangue durante un evento organizzato presso il campus dell’Università del Piemonte Orientale. L’iniziativa ha coinvolto studenti e persone della zona, combinando momenti di gioco e attività di sensibilizzazione sulla donazione. La raccolta si è svolta in un ambiente informale, con l’obiettivo di promuovere la cultura della solidarietà tra i giovani.

? Cosa sapere Avis Novara raccoglie 41 nuovi donatori di sangue presso il campus dell'Università del Piemonte orientale.. L'iniziativa con Admo e Sism Novara punta a consolidare il sistema sanitario locale.. Quarantuno nuovi potenziali donatori di sangue si sono iscritti all’Avis Provinciale Novara durante la Giornata del dono 2026 presso il campus dell’Università del Piemonte orientale. La mobilitazione avvenuta in occasione della ricorrenza ha trasformato il banchetto informativo nel cuore dell’Upo in un punto di incontro fondamentale tra i volontari e il mondo universitario. Il successo dell’operazione è nato da un dialogo diretto tra gli studenti e le forze sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avis all’Upo: 41 nuovi donatori tra gioco e solidarietà studentesca Notizie correlate Avis Novara all'Upo: 41 nuovi giovani donatori di sangueUna risposta straordinaria che conferma la sensibilità degli studenti novaresi verso il tema della solidarietà. Pallamano e solidarietà: ragazzi in campo per il Giardino dei donatori AvisSabato 14 dalle 19 il Palaboschetto di Ferrara vivrà un significativo momento di sport e di attività benefica in favore del Giardino dei donatori il...