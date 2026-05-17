Samantha De Grenet ha raccontato durante la trasmissione condotta da Caterina Balivo di aver sposato nel 1991, all'età di 20 anni, dopo aver perso un bambino. La donna ha spiegato di aver deciso di sposarsi in quel momento, anche se con dolore, e di essere tornata a casa dopo soli tre giorni di viaggio di nozze. La sua intervista ha toccato anche il percorso successivo, che ha portato alla nullità ecclesiastica del matrimonio.

Samantha De Grenet ha parlato a La volta buona, trasmissione condotta da Caterina Balivo del suo primo matrimonio, celebrato nel 1991 quando aveva 20 anni, e del successivo percorso che ha portato alla nullità ecclesiastica. “Quando ho capito che il matrimonio non avrebbe funzionato? Subito. Neanche ero partita per il viaggio di nozze e già avevo cambiato idea. Tant’è che nel viaggio di nozze dovevo restare fuori una decina di giorni, dopo 3 giorni ho detto: ‘Io torno a Roma, vedi tu che vuoi fare’”. Nel corso dell’intervista Samantha De Grenet ha spiegato cosa ci fosse dietro quella scelta fatta così giovane: “Io a 20 anni ho perso un bambino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Avevo 20 anni, avevo perso un bambino e abbiamo deciso di sposarci, ma l’ho fatto con dolore. Dopo 3 giorni di viaggio di nozze sono tornata a casa”: la confessione di Samantha De Grenet

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