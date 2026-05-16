Samantha De Grenet e il matrimonio annullato | Mi sposai per dolore lo capii prima del viaggio di nozze

Samantha De Grenet ha raccontato di aver deciso di sposarsi in un momento difficile della sua vita, definendo il matrimonio come un gesto dettato dal dolore piuttosto che dall'amore. Durante una trasmissione televisiva, ha spiegato come abbia capito prima del viaggio di nozze che quella decisione non era quella giusta, e ha condiviso il percorso complesso che l’ha portata a un annullamento dopo vent’anni di battaglie legali davanti alla Sacra Rota. La showgirl ha descritto le tappe di questa esperienza, caratterizzata da momenti di sofferenza e di confronto.

Ospite nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona, la showgirl ha ripercorso le tappe di un amore nato sotto il segno di un trauma profondo e terminato solo dopo vent'anni di battaglie legali davanti alla Sacra Rota: "Mi sposai con dolore e non con amore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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