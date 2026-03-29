La Fortitudo non si ferma più | Sorokas domina Avellino al tappeto tra gli applausi del PalaDozza

La Fortitudo ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva battendo in casa la Unicusano Avellino con il punteggio di 71-62. La partita si è svolta tra fasi intense e momenti di tensione, con Sorokas che ha dimostrato una prestazione dominante. Dopo il successo precedente in trasferta, la squadra di coach Caja ha mantenuto il ritmo vincente davanti al pubblico di casa.

Nonostante i problemi di falli e l'infortunio di Imbrò, la Effe vince di nervi e vola in vetta complice lo stop di Brindisi La Fortitudo cavalca l'onda. Dopo il successo di Pesaro, la squadra di coach Caja concede il bis tra le mura amiche, superando la Unicusano Avellino per 71-62 al termine di una battaglia fisica, nervosa e a tratti spigolosa. Una vittoria fondamentale che, unita alla sconfitta di Brindisi, permette ai biancoblu di issarsi in vetta alla Serie A2 e di guardare al futuro con ambizioni sempre più grandi. La serata si apre con il messaggio chiaro della Fossa dei Leoni: uno striscione critico verso il basket moderno ("Nba Europe, protocollo, caro biglietti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - La Fortitudo non si ferma più: Sorokas domina, Avellino al tappeto tra gli applausi del PalaDozza Articoli correlati La Fortitudo spicca il volo al PalaDozza: Sorokas e Perkovic stendono la Real Sebastiani RietiSotto le volte di Piazza Azzarita, la Flats Service domina la Real Sebastiani con un terzo quarto da urlo (28-9). Fortitudo, al PalaDozza arriva AvellinoBologna, 28 marzo 2026 - Sulle ali dell’entusiasmo e spinta dal calore del PalaDozza, la Fortitudo Flats Service torna in campo domani sera per... Una selezione di notizie su La Fortitudo non si ferma più Sorokas... Temi più discussi: BM ON A2/ Vittoria in rimonta per la Fortitudo, Rimini crolla all'overtime - di Alessandro di Bari; A2 Maschile: Si torna in campo per la 33.a giornata. Brindisi e Pesaro in trasferta, la Fortitudo ospita Avellino; Flats Service Fortitudo Bologna-Dole Basket Rimini 78-76 dts; Vuelle, si ferma De Laurentis. Si complica il match a Mestre. Toccherà a Miniotas e Fainke fare gli straordinari nell’anticpo di domani... La Fortitudo Bologna non si ferma: battuta Avellino con un Sorokas devastanteLa Fortitudo Bologna continua la sua marcia verso il primo posto solitario, superando Avellino Basket con il punteggio di 71-62 al PalaDozza. La squadra guidata da Attilio Caja centra ... pianetabasket.com La Fortitudo non si ferma più: Sorokas domina, Avellino al tappeto tra gli applausi del PalaDozzaNonostante i problemi di falli e l'infortunio di Imbrò, la Effe vince di nervi e vola in vetta complice lo stop di Brindisi ... bolognatoday.it La Fortitudo stende anche Avellino e si conferma in vetta alla classifica x.com Comincia il weekend sportivo. Oggi la Virtus Terzigno C5 e la Fortitudo Vesuviani scenderanno in campo alle 15:00, successivamente, alle 18:00 sarà il turno della Futsal Terzigno. Domani alle 16:00 il NUOVO Terzigno sarà impegnato in trasferta sul campo d - facebook.com facebook