A Caivano, le forze di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza hanno aumentato le operazioni di controllo sul territorio. Le forze dell’ordine stanno portando avanti controlli straordinari per prevenire reati e contrastare l’illegalità. Le attività coinvolgono interventi coordinati e mirati, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nella zona. Le operazioni continuano senza sosta per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Operazioni straordinarie sul territorio per rafforzare la sicurezza e prevenire i reati: impegnate le forze dell’ordine in un’azione congiunta di controllo.. Nella mattinata odierna è stata effettuata una vasta operazione ad “alto impatto ” a Caivano, con la massiccia presenza di operatori delle diverse forze di polizia. Nel corso del servizio sono state identificate oltre 300 persone, controllati 199 veicoli e contestate 16 violazioni del Codice della Strada, elevando sanzioni amministrative per un totale di 5.000 euro; inoltre, gli operatori hanno effettuato numerose perquisizioni e sequestrato diversi quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Caivano, intensificati i controlli di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza contro l’illegalità

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