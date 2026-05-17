Avellino Lega | Il centrodestra ha perso un’occasione ora servono confronto e responsabilità
La questione sulla Presidenza della Provincia di Avellino ha suscitato reazioni tra i rappresentanti della Lega, che hanno commentato come l’attuale situazione abbia rappresentato un’occasione persa per il territorio e gli amministratori di area centrodestra. Secondo quanto dichiarato, la vicenda avrebbe impedito di aprire un confronto più ampio e di assumersi responsabilità condivise. La discussione riguarda questioni politiche e di leadership all’interno del panorama locale, con un richiamo a un approccio più responsabile e dialogante.
“La vicenda relativa alla Presidenza della Provincia di Avellino rappresenta un’occasione mancata per il territorio e per gli amministratori che si riconoscono nell’area del centrodestra”.Lo afferma il commissario provinciale della Lega, Luigi Barone, commentando le ultime evoluzioni politiche in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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