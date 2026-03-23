Referendum Raffaelli Lega | L’Italia ha perso un' occasione storica nel Riminese sorprese interessanti

Elena Raffaelli, segretaria provinciale della Lega: "Nel Riminese in 14 comuni su 27, quindi in più della metà, ha prevalso il ‘sì’" “Oggi l’Italia ha perso un'occasione storica per modernizzare e rendere più trasparente e giusto il sistema della giustizia, equiparandolo a quello delle democrazie più avanzate". Così in una nota Elena Raffaelli, segretario della Lega in provincia di Rimini. “Il ‘no’ ha prevalso ma il conto salato lo pagheranno tutti gli italiani. In questo quadro preoccupante, la provincia di Rimini ha riservato sorprese interessanti, nonostante la storica presenza maggioritaria del Pd”. "In 14 comuni su 27, quindi in... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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