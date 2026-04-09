Responsabilità amministrativa esperti a confronto in Prefettura ad Avellino

Venerdì 10 aprile 2026, alle 15:00, si svolgerà presso il Salone degli Specchi del Palazzo della Prefettura di Avellino un incontro dedicato alla responsabilità amministrativa. L’evento vedrà la partecipazione di vari esperti che discuteranno delle recenti modifiche introdotte dalla nuova legge, analizzando le principali novità e le criticità che ne derivano. La discussione si concentrerà sugli aspetti legali e pratici legati alla riforma.

Si terrà venerdì 10 aprile 2026, alle ore 15:00, presso il Salone degli Specchi del Palazzo della Prefettura, l’incontro dal titolo “La riforma della responsabilità amministrativa: novità e criticità della nuova L. n. 126”. L’iniziativa, promossa con il patrocinio dell’Associazione Campana. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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La norma non solo consente di ricondurre delle mere ipotesi contravvenzionali a una ben più grave ipotesi delittuosa, ma comporta anche responsabilità amministrativa dell’ente #Altalex #WoltersKluwerItalia #Sicurezzasullavoro #Lavoratori x.com

Verrà affrontate la fine dello Scudo e la limitazione dei casi di responsabilità amministrativa #Avellino - facebook.com facebook