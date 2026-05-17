Avellino la candidata incontra Virginia Libero | confronto con la segretaria nazionale dei Giovani Democratici

Lunedì 18 maggio alle 11:30 presso Dulcis in Furno, i Giovani Democratici si incontreranno con la candidata consigliera Mariapia Ficociello. L’appuntamento vedrà la partecipazione della segretaria nazionale dei Giovani Democratici e rappresenterà un momento di confronto su questioni che riguardano la città e le nuove generazioni. L’incontro è aperto e mira a raccogliere idee e opinioni sui temi locali di interesse per i giovani e la comunità.

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