Avellino la candidata incontra Virginia Libero | confronto con la segretaria nazionale dei Giovani Democratici
Lunedì 18 maggio alle 11:30 presso Dulcis in Furno, i Giovani Democratici si incontreranno con la candidata consigliera Mariapia Ficociello. L’appuntamento vedrà la partecipazione della segretaria nazionale dei Giovani Democratici e rappresenterà un momento di confronto su questioni che riguardano la città e le nuove generazioni. L’incontro è aperto e mira a raccogliere idee e opinioni sui temi locali di interesse per i giovani e la comunità.
I Giovani Democratici incontreranno lunedì 18 maggio alle ore 11:30 presso Dulcis in Furno, la candidata consigliera Mariapia Ficociello in un appuntamento che rappresenterà un momento di confronto politico e di ascolto sui temi centrali per la città e per le nuove generazioni.Presenze. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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